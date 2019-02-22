Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 22 Şubat döviz fiyatları
Haftanın son işlem gününde döviz fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dün hafif bir düşüşle perşembe gününü kapatan dolarda bugün sabah saatlerinde yükseliş söz konusu... İşte 22 Şubat dolar ve euro fiyatları...
Şubat ayından itibaren döviz kurunda yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu... Dolar şubat ayına 5,22 ile başladı ve dün kapanışı ise 5,3186 ile yaptı. Şimdi gözler haftanın son işlem gününde döviz fiyatlarında...
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Döviz kurunda bugün yükseliş söz konusu... Sabah saat 09.00 itibarıyla dolar yüzde 0.15 orarnında değer kazanarak 5,3282'den işlem görüyor. Euro ise 6,0445 TL seviyelerinde...