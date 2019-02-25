Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 25 Şubat döviz fiyatları...

Dolar geçen hafta pazartesi günü günü 5,32 TL günü kapatıp salı günü 4 kuruş birdenn düştü. Daha sonra yönünü yukarıya çeviren dolar cuma günü kapanışı ise 5,3211'le yaptı. Şimdi hem dolardaki hem de eurodaki seyir araştırılıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz kurunda bugün sabah saatlerinde çok hafif bir yükseliş söz konusu... Dolar 5,3201'den işlem görürken euro ise 6,0359'dan satılıyor.