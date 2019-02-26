Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 26 Şubat döviz fiyatları...

Döviz fiyatları dün günü düşüşle kapadı. Şimdi gözler yeni gündeki seyirde... Dolar ve euroya yatırım yapmak isteyenler döviz fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. İşte 26 Şubat euro ve dolar fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz fiyatları salı gününde bir önceki kapanışa göre yükselişte... Sabah saat 09.15 itibarıyla dolar 5,3154'ten işlem görürken euro 6.0416'dan satılıyor.

GÖZLER FED BAŞKANI POWEL'DA

Küresel piyasalar, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da yapacağı sunuma odaklandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün saat 18.00’de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne sunum yapacak. Yarın da Temsilciler Meclisi’nde sunum yapacak olan Powell’ın, özellikle soru-cevap bölümünde vereceği mesajlar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, geçen hafta yayımlanan Fed tutanaklarının "güvercin" duruşu teyit etse de üyeler arasındaki ayrışmayı da ortaya koyduğunu belirterek, bu bağlamda Powell’ın vereceği mesajların öneminin arttığını vurguladı. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin de, katılacakları bir toplantıda konuşma yapacağını aktaran analistler, ECB tarafından da yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) ile ilgili söylemlerin takip edileceğini bildirdi.