Dolar ne kadar? Euro kaç lira? Dolar neden düştü?

Pazartesi gününe 6,11'le başlayan dolar, dünkü kapanışını 6 lira 10 kuruşla yaptı. Bugün gün içinde en yüksek 6,13332'ü gören dolar hızla düşerek yaklaşık yüzde 1 değer kaybedip 6,03'lere kadar indi. Euro ise 7 liranın altına düşerken şu sıralar 6,96'dan işlem görüyor.

ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE PROGRAMI

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Enflasyonla Topyekun mücadele Programı'nı açıkladı.

Alınan kararlar arasında bazı zincir marketlerin 50 kalem üründe 2 ay boyunca %10 indirim uygulanası, bankaların 1 Ağustos’tan itibaren yüksek faizle kullanılmış kredilerin faiz oranlarında %10 indirim uygulaması, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yıl sonuna kadar zam yapılmaması gibi önlemler var.

Garanti Yatırım Araştırma Birimi kararların kısa vadede yüksek enflasyonun düşürülmesinde etkili olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde kritik bir veri akışı bulunmuyor. Cuma günkü ABD'li rahip Brunson davasına dair gelişmeler ise TL varlıklar açısından önemli olacak.

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte yolladığı bir notta Türk lirası varlıklar açısından 12 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinin kritik olduğunu belirtti.















