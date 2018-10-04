Dolar ne kadar? Euro kaç lira? Neden yükseldi?

Dün 6,04'ten günü kapatan dolar bugün yükselişe geçmiş durumda... Saat 10'dan itibaren hızlı şekilde yükselen dolar şu sıralar 6,16'nın üzerinde seyrederken euro ise 7.11 TL seviyelerinde...

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI DÜN AÇIKLANDI

Enflasyonun Eylül'de yıllık bazda yüzde 24.52'ye tırmanmasının ardından 10 kuruş dolayında yükselen dövizlerdeki yükseliş bugün de sürüyor. Dolar 6.2298 liraya kadar tırmanırken, euro 7.1719 lirayı, sterlin de 8.0977 lirayı gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yıllık yüzde 46.15 yükseldi.