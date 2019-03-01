Dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte 1 Mart döviz kuru…

İç piyasaların gözü küresel piyasalarda. Küresel piyasalar yoğun olarak dünya gündemine odaklandı. Avrupa, Amerika ve Asya gündeminin yoğunluğu yatırımcıların döviz kurlarını dikkatle takip etmesine neden oluyor. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç lira? Euro-dolar paritesi en son ne oldu? İşte detaylar…

Amerikan ekonomisine dair büyüme rakamlarının açıklanması, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, ABD ile Çin arasındaki yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik, İngiltere’deki Brexit ile ilgili mart ayında yapılacak oylamalar, İtalya’daki bankacılık sisteminin Euro bölgesi için risk oluşturabileceği yönündeki raporlar ve Avrupa’nın özellikle de Almanya ekonomisinin resesyona girme endişesi, küresel piyasaların takip ettiği konular arasında geliyor. bu yoğun gündemde iç piyasada yatırımcılar Dolar - Euro paritesinin bu gelişmelerden nasıl etkileneceğini merak ediyor.

Dolar güne yukarı yönlü hareketle başladı. Euro ise yatay seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Dolar 5,3450 liradan, avro 6,0790 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5,3450 liradan, avro 6,0790 liradan güne başladı. Kapalıçarşı’da 5,3430 liradan alınan dolar, 5,3450 liradan satılıyor. 6,0770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0790 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olmuştu.