Dolar, sabah saatlerinde yüzde 0,03 oranında sterlin ise yüzde 0,20 oranında değer kaybederken, Euro bu sabaha yüzde 0,38 oranında yükselişle başladı. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin kuru…

6 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,6786 TL

ABD doları satış: 9,6800 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,1702 TL

Euro satış: 11,2684 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?