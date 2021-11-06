Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar bugün yükseldi mi? 6 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin kuru
‘Dolar ne kadar, kaç TL?’ 6 Kasım Cumartesi sabahında da ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Haftanın son iş gününde hızlı bir ivme gösteren dolar, hafta sonuna düşüle başladı. İşte, 6 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin kuru…
06 Kasım 2021, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Dolar, sabah saatlerinde yüzde 0,03 oranında sterlin ise yüzde 0,20 oranında değer kaybederken, Euro bu sabaha yüzde 0,38 oranında yükselişle başladı. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin kuru…
6 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 9,6786 TL
- ABD doları satış: 9,6800 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,1702 TL
- Euro satış: 11,2684 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 13,0264 TL
- Sterlin satış: 13,0917TL
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