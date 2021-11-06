Ekonomi Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar bugün yükseldi mi? 6 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin kuru

Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar bugün yükseldi mi? 6 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin kuru

Ekonomi

Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar bugün yükseldi mi? 6 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin kuru

‘Dolar ne kadar, kaç TL?’ 6 Kasım Cumartesi sabahında da ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Haftanın son iş gününde hızlı bir ivme gösteren dolar, hafta sonuna düşüle başladı. İşte, 6 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin kuru…

06 Kasım 2021, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Dolar, sabah saatlerinde yüzde 0,03 oranında sterlin ise yüzde 0,20 oranında değer kaybederken, Euro bu sabaha yüzde 0,38 oranında yükselişle başladı. Peki, dolar ne kadar, kaç TL?  İşte, 6 Kasım 2021 dolar, euro ve sterlin kuru…

6 KASIM 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 9,6786 TL
  • ABD doları satış: 9,6800 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 11,1702 TL
  • Euro satış: 11,2684 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 13,0264 TL
  • Sterlin satış: 13,0917TL

 

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