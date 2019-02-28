Dolar ne kadar? Sterlin ve Euro kaç lira? 28 Şubat döviz kuru…

Küresel piyasalarda risk algısı düşük görünüyor. Dün başlayan ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesi bugün yapılacak açıklamalarla devam edecek. Para piyasaları birbiri ardına gelen açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırımı konusunda Fed’in sabırlı olacağına ilişkin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) petrol fiyatlarındaki artışın durması için üretim kısıtlamasına son vermesi çağrısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulama kararının ertelenmesi küresel piyasaların üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor. ABD’nin dördüncü çeyrek büyüme rakamlarını bugün açıklayacak olması, iç piyasada ise bugün yapılacak Avrupa Birliği Diyalog Toplantıları yatırımcıların dikkatle takip edeceği konular arasında yer alıyor.

DOLAR NE KADAR? STERLİN VE EURO KAÇ LİRA?

Dolar’da hafta başından bu yana devam eden düşüş eğilimi, 28 Şubat Perşembe gününe yükselişle başladı. Dolar, 5, 32 seviyelerinde seyrediyor. Euro ise 6,06 TL’den alınıp satılıyor. İngiliz sterlini, 7,09 dan alınıp 7,10 liradan satılıyor.