Dolar tahvili, euro tahvili ve altın tahvili başvuruları başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen hafta duyurduğu, bireysel yatırımcılara özel dolar ve euro cinsi devlet garantili tahvil ihracı ve altın tahvili için talep toplama işlemi bugün başlıyor. Döviz ve altın tasarrufu planlayanlar, bankalara bizzat başvuru yapabilecek. Başvurular, 21 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.

DOLAR CİNSİ YÜZDE 4

Hazine’nin yaptığı açıklamada, söz konusu senetlerin talep toplama dönemini takip eden hafta 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı bildirildi. İhraçta vade ise 27 Aralık 2019 olacak. Euro cinsi tahvilde 6 aylık kupon oranı (getiri) yüzde 1.25, yıllık getiri yüzde 2.50 olarak, dolar cinsi tahvilde ise 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getiri yüzde 4 olarak belirlendi.

1000 VE KATLARI OLACAK

Euro ve dolar cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10 bin dolar ya da euro olacak. Senetler 1000 dolar ve euro ile katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz getirisi üzerinden 1000 dolar/euro ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek.

STOPAJ YÜZDE 10'LA SINIRLI

Uzmanlar, Hazine tahvillerinin vergi avantajı olduğuna dikkat çekiyor. normal şartlarda döviz mevduatının faiz gelirlerinden yüzde 13-18 stopaj (vergi) kesildiğine dikkat çeken uzmanlar, “Hazine tahvillerinde işlem ve faiz gelirlerinde stopaj yüzde 10” diyor. İç borç stoku içindeki döviz payı 2006 yılında yüzde 35’e kadar yükseldikten sonra 2012 yılı aralık ayı itibarıyla sıfıra geriledi ve geçen yılın sonuna kadar sıfır olarak devam etti.

10 BANKA ARACILIK EDECEK

1) Akbank

2) Denizbank

3) QnB Finansbank

4) Türk Ekonomi Bankası (TeB)

5) Garanti Bankası

6) Halkbank

7) İş Bankası

8) VakıfBank

9) Ziraat Bankası

10) Yapı ve Kredi

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

‘Altın tahvili’ ihracı ve ‘altına dayalı kira sertifikası’yla ilgili talep toplama işlemi Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Kuveyt Türk (6’ncı etaptan itibaren talep toplamaya başlayacak) şubeleri aracılığıyla yapılacak. Kayıp, çalınma riski olmadan devlet garantili altın getirisi isteyenler, bugün itibarıyla açıklanacak 5 banka şubesine başvuru yapacak. Bankalar, 22 ve 24 ayar (çeyrek, yarım, tam, Ata Lira, bilezik, kolye gibi) altınları kabul edecek.



