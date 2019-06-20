ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini vermesiyle birlikte dolar güç kaybetmeye başladı. Fed dün faiz kararını açıkladı ve faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu.

Fed’in yılın geri kalan 6 ayında faiz indirimi yapabileceği ihtimaliyle birlikte yatırımcılar dolardan çıkmaya başladı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de düşüşe geçti ve Mayıs ayında yüzde 2.4’ün üzerindeyken dün yüzde 2’nin altına geriledi.

DOLARDA DÜŞÜŞ HIZ KAZANDI

Dolar faiz kararı açıklanmadan önce 5.8216 lira seviyesinde işlem görüyordu. Faizin sabit kalması ve 2019 yılı içinde faiz indirimi sinyali verilmesi nedeniyle dolar 5.7341 lira seviyesine kadar geriledi.

Dolardaki düşüşle birlikte altın tarafında ise yükseliş yaşanmaya başladı. Gram altın yüzde 2’ye yakın değer kazancıyla 257 lira seviyesinde işlem görüyor.

FED BAŞKANI DA ONAYLADI

Fed Başkanı Jerome Powell Fed’in son toplantısından bu yana ters akıntıların ortaya çıktığını belirtti. Powell pek çok Fed üyesinin faiz indiriminden yana olduğunu ancak bu indirimin 25 ya da 50 baz puan mı olacağı konusunda bir değerlendirme yapmadıklarını söyledi. Fed Başkanı Powell “Ekonomik aktiviteyi desteklemek için elimizde araçlar var ve gerektiğinde bunları uygun gördüğümüz şekilde, hedeflerimize ulaşmakta kullanacağız.” dedi.

ANALİSTLER DOLARDAKİ DÜŞÜŞ İÇİN HEM FİKİR

Fed’n faiz kararı sonrasında aracı kurum analistleri dolar tarafında düşüş olacağı beklentilerini açıkladı.

Faiz indirimi olasılığının artmasıyla birlikte dolarda analistler ilk planda 5.55 liraya kadar gerilemeyi bekliyorlar.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR

Enver Erkan – GCM Menkul Değerler

FOMC’den çıkan açıklamalar, ekonomistlerin toplantıdan önceki beklentileriyle uyumlu, “güvercin” açıklamalar… Fed’in açıklamaları itibariyle 2019 yılında ilerleyen aylarda faiz indirimine açık kapı bırakıyor, ki piyasanın bunu vadeli fonlardaki görüntü itibariyle Temmuz ayından itibaren fiyatlamakta olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

Fed’in faiz indirim sinyali küresel piyasalarda risk iştahını artırdı ve USD haricinde majörler ve alternatif varlıklarda artışa yol açtı. Wall Street ve Asya borsalarında durum pozitif, USD ve ABD tahvil getirileri ise Fed kararı sonrasında düşüşteler. ABD tahvil faizinde gerileme riskten kaçış algısından değil Fed’in olası faiz indirimi sinyali vermesinden kaynaklanmaktadır. TRY de bu ortamda diğer gelişen ülke para birimleri ile beraber USD karşısında değer kazancı sağlamaktadır.

Teknik olarak, 5,86 bariyeri önemli olmakla birlikte USDTRY kuru ilgili bölge altında kısa vadeli negatif fiyatlama davranışına devam etmek isteyebilir. Bu düşünce ile 5,7550 başta olmak üzere 5,73 ve 5,70 desteklerine doğru geri çekilme izlenebilir. Özellikle 5,7550 altındaki kalıcı hareketler, negatif görünümün daha da güçlenmesini sağlayabilir. Aksi takdirde 5,7550 – 5,86 arasında sıkışma izlenebilir.

USDTRY kuruna yönelik negatif beklentinin sona ermesi ve pozitif görünümün ön planda yer alabilmesi içinse, 5,86 seviyesi üzerindeki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 5,89 başta olmak üzere 5,9250 ve 5,9550 bariyerlerine doğru yeni fiyatlama davranışı izlenebilir.

DOLARDA 5.66 SEVİYESİ TAKİP EDİLİYOR

Tuncay Turşucu - İntegral Yatırım Araştırma Direktörü

ABD Merkez Bankası Fed dün akşam beklentilere paralel mesajlar verdi. Fed 2019 yılında faiz artırım görüşünden vazgeçip gevşek para politikasına tekrar dönüş yaparken, yılın geri kalanı için 50 baz puan faiz indirimi beklentisini destekledi. Piyasalarda bir sonraki temmuz ayında yapılacak toplantıda faiz indirimi beklentisi oldukça yüksek ve küresel piyasalarda bu beklenti fiyatlanıyor. Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından dolar endeksi 97.80’den 96.90 seviyesine gerilerken, küresel borsalarda yükselişler görülüyor. Dünkü kararı gelişmekte olan ülke para birimleri ve borsaları için pozitif olarak değerlendiriyoruz. Dolar, bu karar sonrasında 5.84 TL seviyelerinden bu sabah 5.7772 TL seviyesine gerilemiş görünüyor. Dün başlayan gevşeme bu sabahta devam etmekte. Dolar kuru için 5.74 TL ve 5.66 TL seviyelerini destek olarak izliyoruz. Özellikle 5.66 TL seviyesi oldukça güçlü bir haftalık destek seviyesi olması bakımından önemli. Bu seviyeye düşüşler olsa bile bu noktalardan ya da buna yakın seviyelerden alımlar gelebilir. Ancak pozitif rüzgarın TL lehine esmesini dikkate aldığımızda alımların sınırlı yükselişe neden olması beklenebilir. Kurdaki düşüşün çok sert olmadığını söylemek mümkün. Bunda yurt içi risklerin etkisi olmasının yanında düştükçe gelen kurumsal alım taleplerinin etkili olduğu söylenebilir.

TEPKİ YÜKSELİŞLERİ SATIŞ FIRSATI OLACAKTIR

Rıdvan Baştürk – Global Menkul Değerler Kıdemli Analisti

Küresel faizler düşmeye devam ediyor. Bu hafta içerisinde ECB Başkanı Draghi’nin daha fazla faiz indirimi ve parasal teşvik sinyali vermesinin ardından dünya genelinde faizler sert düşmüştü. Dün akşamki Fed toplantısı da bu hareketlerin devamını destekliyor. Fed üyelerinin büyüme beklentilerini sabit tutması, aşağı yönde revize etmemesi, küresel risk iştahı açısından önemliydi. Enflasyon tarafında aşağı yönde sert revizyon var. Bu durum dolar endeksi ve ABD faizlerini bir süre daha baskılayabilir. ABD 10 yıllık tahvil getirileri mevcut durumda %2’nin altına indi. Bu durum doların küresel bazda zayıf kalmasına neden olabilir. Küresel faizlerin gerilemesi ve yurtiçinde yüksek faiz oranları bu aşamada TL’nin cazibesini artıracak bir unsur olarak değerlendirilebilir. Piyasa beklentisi Temmuz’da bir faiz indirimi gelmesi yönünde anca bu indirim Eylül ayına da sarkabilir. Fed, özellikle G-20 toplantılarının ardından piyasalarda birkaç ay daha verilerin seyrini izlemek isteyecektir.

Teknik olarak önemli seviyeler izliyoruz. Dolar kurunda 9 Mayıs’ta 6.24 seviyeleri görüldükten sonra aşağı yönde bir kanal hareketi izliyoruz. Bu kanalın tepe noktası mevcut durumda 5.95’te yer alıyor. Kısacası, 5.95 altında kalındığı sürece genel trend aşağı yönde olmaya devam edecektir. Ara ara tepki yükselişleri gelebilir ancak bunlar satış fırsatı vermeye devam edecektir. Aşağıda ise 5.74 önemli destek noktası. Bu seviye altına sarkılırsa 5.65’e doğru potansiyel düşüş alanı görebiliriz.

DÜŞÜŞ DEVAM EDERSE DESTEK 5.55 LİRA

Turan Can Gürsoy - Marbaş Menkul Değerler

Dün akşam ABD Merkez Bankası FED faiz oranlarını %2.25 ile %2.5 aralığında sabit tuttu ve daha güvercin bir para politikası duruşu mesajı verdi. FED ‘’büyümeyi sürdürmek için uygun davranacağını’’ ve ‘’ekonomik görünüm için gelen bilgilerin sonuçlarını yakından takip edeceğini’’ söyledi.

FED kararı öncesinde 5.82’li seviyelerde işlem gören USD/TRY Paritesi kararın ardından 5.77’li seviyelere kadar geriledi. Teknik olarak 5.8450 seviyesi altında 5.70 ve 5.55 noktaları sırasıyla destek noktaları olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan 5.8450-5.8745 seviyelerinin aşılması yeniden yukarı yönlü bir hareketi beraberinde getirebilir.