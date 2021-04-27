Dolar ve altın fiyatları yükselecek mi? Son yorumlar…

Vatandaşların gözü kulağı ekonominin gidişatına yön veren borsa, dolar ve altının seyrinde… İşte gelen son dakika haberler ve analizler… Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı şu şekilde:

Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde 15 sanayi şirketi bulunuyor. Son 5 yılda bunların 10’u dolar bazında kazandırırken 5’i kaybettirdi. Aynı sürede 15 şirkete eşit yatırım yapan dolar bazında yüzde 210 kazandı. Portföyde çeşitlilik kazanç güvencesi...

Borsa İstanbul’da 421 hisse senedi işlem görüyor. Sanayi endeksinde 161, mali endekste 103 hisse bulunuyor. Sanayi endeksinde yer alan 15 şirketin piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde.

Çeşitlendirme nedir?

Bu 15 şirkete 5 yıl önce yatırım yapan yatırımcının dolar bazında getirisi yüzde 210 oldu. Pandemi sürecindeki endeksin hızlı çıkışını elemine etmek adında hemen öncesi baz alındığında aynı hisselerin getirisi yüzde 50 seviyesini işaret ediyor.

Hisseler tek tek ele alındığında ise kazandıranlar olduğu gibi kaybettirenler de var. Yatırımda çeşitlendirmenin önemi hisse getirileri izlendiğinde daha net gözleniyor. Borsada milyar dolarlık şirketlerin varlığı tek başına hisselerin prim yapmasına yetmiyor.

Son 5 yılda 5 sanayi şirketi dolar bazında kaybettirdi. Bu şirketler güçlü ve iyi şirketler olmalarına rağmen sadece bu hisselerden birini alanlar son beş yılda dolar karşısında geriye düştü. Veriler hisse senedi portföyünün çeşitlendirmenin önemini ortaya çıkarıyor.

Sektörler aynı olsa da...

Borsada sektörler aynı olmasına rağmen farklı getiriler ortaya çıkabilmekte. Aynı sektör içerisinde farklı getirilerin oluşabileceği gözardı edilmemeli. Mutlaka portföylerde çeşitlendirme yapılmalı.

BORSA, DOLAR VE ALTININ SEYRİ...

BORSADA HACİM İZLENİYOR: Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 1366 seviyesinde. Günlük işlem hacmi 48 milyar ile 50 milyar TL aralığına yükseldi. Endeks 50 günlük ortalamasını test etti. Bu haftanın seyri önemli. 50 günlük ortalamanın aşağı kırılması satıcıları güçlendirecektir. Yukarı doğru harekette ilk takip edilecek seviyeler 1443 - 1445. Bu aralık aşılmadıkça yukarı hareketler zayıf kalacaktır.

DOLAR RİSKLİ ALANA YAKIN: Dolar kuru için riskli bölge 8.48 - 8.58 TL bandı. Bu seviyenin aşılması morallerin bozulmasına neden olacaktır. 8, 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde bir hareket gözleniyor. Geri çekilmelerde sekiz günlük ortalaması 8.11 TL; 20 günlük ortalama 8.04 TL ve 50 günlük ortalama 7.82 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN ORTALAMA ÜZERİNDE: Altın ortalamaların üzerinde güçlü seyrini koruyor. İlk güçlü tutunma noktası 463 TL seviyesinde. Ortalamalar aşağı kırılmadıkça zirveye doğru hareketi devam edecektir.

YÜKSEK GETİRİLER

Son yıllarda yatırımlarıyla öne çıkan Sasa, listenin ilk sırasında yer alıyor. Sasa dolar bazında yatırımcısına son 5 yılda yüzde 2414 getiri sağladı. Sanayi sektöründe piyasa değeri en yüksek şirket olan Ereğli Demir Çelik hisseleri yüzde 130 prim yaparken İskenderun Demir Çelik yüzde 117 yükseldi. Gübre Fabrikaları, Koza Altın ve Vestel Beyaz eşya dolar bazında yüzde 100’ün üzerinde kazandıran diğer hisseler oldu.