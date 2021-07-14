Dolar ve altın fiyatlarında kritik gün! Hareketlilik sürüyor

İç piyasada gram altın 503 liradan, çeyrek altın 818 liradan, Cumhuriyet altını da 3.366 liradan işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...

Anadolu Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hafta başından itibaren satıcılı hareket eden dolar/TL kuru dün 8,6073-8,6455 bandında hareket etti. 50 günlük AO'sının yaklaştığı 8,60 altına gerilemelerde alımların arttığını izledik. Kurun Haziran ayında 8,80'de yeni tarihi seviyeyi test etmesinin ardından başlayan alçalan trendin üst seviyesi 8,65'te bulunuyor. Gün içinde oynaklık oranının azaldığı kurda kısa vadeli yönde 8,60-8,65 bandını izlemekteyiz.

Orta vadeli yükselen trendin etkisinde bulunan dolar/TL kurunda 8,60 altında 8,58 ve 8,50 destekleri oluşturmaktadır. Yukarıda ise 8,65 ve 8,70 dirençler olarak izlenebilir.

Dün ABD tarafında TÜFE enflasyonun takip edildiği dolar endeksinde (DXY), 92,00 (22 gün AO) üzerinde hareketin ivme kazandığını izlemekteyiz. Özellikle dün açıklanan ABD TÜFE verileri Haziran beklentilerin üzerinde gelmesi ile dolar endeksinde artan pozitif fiyatlamalar, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebilir.

"POWELL'IN SUNUMU ÖNE ÇIKIYOR"

Bugün saat 14:00'da TCMB Para Politikası Toplantı sonuçları takip edilecek. Yurtdışında ise ABD bugün ÜFE enflasyonu ve Fed Başkanı Powell'ın sunumu öne çıkmaktadır.

Öte yandan geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 1.818'i test etmesinin ardından gelen satışların 1.800 etrafından karşılandığını izlemiştik. Dün ABD'de açıklanan TÜFE enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından değerli madende 1.806'ya kadar geri çekilme görüldü.

Gün içi hareket bandı ise 1.806-1.817 aralığında fiyatlandı. Bu sabah ise fiyatlamalar %0,30 artı yönde bulunmaktadır. Trend yönünde önemsediğimiz 1.800-1.790 destekleri üzerinde hareketin devam ettiğini izlemekteyiz. Orta vadeli yönde ise son bir yıllık alçalan kanalın üst bandının bulunduğu 1.810-1.815 bölgesi ve 50 günlük AO 1.824 seviyesini önemsemekteyiz.

Olası satışlarda ise 1.790, 1.760 ve 1.750 destek noktalarını oluşturmaktadır. Veri gündeminde bugün ABD ÜFE enflasyonu ve Fed Başkanı Powell'ın sunumu bulunmaktadır. ABD'de Mayıs ayında aylık %0,6 ve yıllık %5 artış kaydeden ÜFE verilerinin Haziran ayında aylık %0,60 ve yıllık %6,30 beklenmektedir."



