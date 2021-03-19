Dolar ve altın fiyatlarında son dakika! Piyasa hareketlendi…

Haftanın son gününe gram altın 410 liradan giriş yaptı. Çeyrek altın 680 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 784 liradan satılıyor.

Dolar/TL de dün Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artışı sonrası sert geriledi. Kur bugün 7.24 seviyesini test etti.

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son gelişmeler, beklentiler neler? İşte detaylar...

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

"Ons altın, çarşamba günü gerçekleştirilen ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından 1745 direncini test etti. Ancak günlük mum kapanışları bu direncin üzerinde gerçekleşemedi.

Bu seviye ile birlikte, daha önceki raporlarımızda da bahsettiğimiz 21 günlük basit ortalamayı direnç alanı olarak takip ediyoruz. Bu ortalama 1878’den bu yana düşüş hareketini takip ediyor ve üzerinde ihlal gerçekleşmedi.

BAŞARISIZ OLDU

Fed sonrası bu ortalama yukarı yönde kırılım için test edilmiş olsa da bu durum başarısız oldu. ABD 10 yıllıklarının %1.7’nin üzerine çıkması sonrası da sarı metalde baskı var. 21 günlük ortalama altında kaldıkça negatif görüntü çizgisini bozmayacaktır.

Bu ortalama 1-2 günlük mum ile yukarı yönde aşılırsa o zaman negatif baskının zayıflaması ve tepkilerin devamının gelmesi söz konusu olabilir. Teknik teyit için bunu görmeye ihtiyaç vardır. Destekler: 1720 – 1705 – 1685, Dirençler: 1745 – 1767 – 1788"

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analiz:

"Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1731 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın güçlenen tahvil faizlerinin yarattığı baskıyla 1750 üzerine tutunamadı ve geriledi. Dün %1.72 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllıkları bugün %1.70'e doğru sınırlı geri çekilme gösterdi ancak değerli metal düşüşünü bugün de sürdürüyor.

Dolar Endeksi de 91.84 yakınlarında bulunarak ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasalar Fed'in yakın dönemde faiz artırmayacağına ikna olmuş görünse de yüksek enflasyon beklentileri törpülenememiş görünüyor.

Yüksek tahvil faizleri piyasalardaki diğer gelişmeleri domine etmeye devam ediyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri yok. Tahvil faizlerine yönelik gelebilecek olası açıklamalar yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz:

Tekrar 1750 altına geri dönen değerli metalde 1741 seviyesindeki 22 günlük ortalama direnç olarak karşımıza çıkıyor. 22 günlük ortalama üzerinde kalıcı olmayı ve kapanış gerçekleştirmeyi başaramayan ons altında bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var.

Bu seviye yakınlarında stop loss kullanmak kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Aşağıda 1720 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Dirençler: 1741 / 1762 / 1777, Destekler: 1720 / 1700 / 1675"