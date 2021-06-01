Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi? İşte son detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 büyüdü. Piyasanın beklentisi büyümenin yüzde 6.7 olması yönündeydi.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı şu şekilde: Verilere göre ilk çeyrekte sanayi yüzde 11.7, hizmetler sektörü yüzde 5.9 büyüdü. Sanayi endeksindeki büyüme BIST Sanayi endeksine de yansıdı. Son 3 çeyrekte BIST Sanayi endeksi yüzde 16.11, yüzde 27 ve yüzde 29 oranında yükseldi.

HIZLI TOPARLANIYOR

Piyasaların son 20 yıldaki haziran getirileri incelendiğinde düşüşler sonrası hızlı toparlandıkları gözleniyor. 2000 ve 2008 krizleri sonrasında haziran aylarında değer kazanan borsa, dolar ve altın 2018 sonrası ve 2020’de de aynı tepkiyi verdi.

Mayıs aylarında genellikle satışların yoğunlaştığı borsada “mayısta sat git” bakış açısının bu yıl da hayat bulduğu gözleniyor. Mayıs ayının ikinci yarısında gözlenen yoğun satışların haziranda da devam etme ihtimali düşük değil. Dolar ve altın için farklı bir durum söz konusu.

Yaz aylarıyla birlikte düğünlerin başladığı, turist girişlerinin olduğu zamanlardır. Her ne kadar pandemi nedeniyle gerek düğün gerekse turistik faaliyetlerde bir daralma beklense de altın talebi devam eder.

Döviz girişlerinde de artış olacağı beklentisi nedeniyle genel eğilim dövizde rahatlama olması yönünde. Son 20 yılda borsa, dolar ve altındaki haziran getirilerinin yıllar içinde farklılık gösterdiği gözleniyor.

Bununla birlikte her üç enstrümanın da geçen süre zarfında 11 yıl pozitif, dokuz yıl da negatif performans sergilediği görülmekte. Pozitif tamamlanan yıllardaki getiriler bazı dönemler yükselmekle birlikte ağırlıklı olarak istikrarsız bir seyir söz konusu.

DOLARDA 8.50 KRİTİK EŞİK

Teknik olarak 8.50 seviyesi dolar kurunda kritik eşik. Bu seviyenin üzerinde kalıcı hareket 9.40’a doğu yükselişi getirecektir. Bu nedenle 8.50’nin üzerindeki kapanışlar risk taşıyor. Hareketi destekleyen unsurlar şunlar:

1) 8, 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde olması

2) Mart ayından bu yana aşılamayan 8.50 seviyesine yakın bir seyir izlemesi

3) Haziran ayı ile birlikte normale geçiş sürecine ilişkin belirsizliklerin sürmesi

4) Enflasyonun yüksek seyrini koruması

5) Küresel bazda güvenli limanda olma isteğinin ağır basması

KIYMETLİ MADENLERE İLGİ

Enflasyonist kaygılar nedeniyle kıymetli madenler ilgi görmeye devam edecek. Gümüşün onsunda 27.3 dolar seviyesinin üzerindeki hareketler yükseliş yönündeki ivmenin korunmasını sağlıyor. Altın bir süre daha yatırım tercihlerinde öne çıkacak.

KRİZDE BİRLİKTE HAREKET

Kriz dönemlerinde yatırım enstrümanları birlikte hareket ediyor. Yılbaşından bu yana BIST 100’ün 1.256-1.589 aralığında hareket ettiğini görmekteyiz.

Dolar/TL kuru ise 6.89-8.56 bandında, gram altın 396-521 TL aralığında seyir izledi. Son kapanışlarda gram altın ve dolar kurunun zirveye yakın, borsanın zirvenin altında olduğunu görüyoruz. Borsa daha zayıf, dolar ve altın daha güçlü giriyor hazirana.