Dolar ve euro kurunda son durum

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.46 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3862 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5255 TL seviyesini görürken; saat 09.06 itibarıyla 8.4960 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.9395 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.9059 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 11.0430 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.42 oranında düşüşle 93.96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1653 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.39 seviyesinde bulunuyor.



