Dolar ve euro ne kadar? 4 Mart döviz fiyatları
Bugün mart ayının ilk pazartesi günü... Her zaman hafta başlangıcında olduğu gibi döviz fiyatları vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Geçen haftayı yükselişle tamamlayan döviz kurunda durum araştırılıyor. İşte 4 Mart dolar ve euro fiyatları...
Dolar mart ayına 5,33'le başladı ve cuma gününü 5,3741'le yaptı. Haftanın ilk gününde döviz fiyatlarındaki seyir önemli bir yer tutuyor. Vatandaşlar sıklıkla "Dolar ve euro ne kadar?" sorusunu yöneltiyor. İşte 4 Mart döviz fiyatlarındaki son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Döviz fiyatları 4 Mart pazartesi gününe yatay bir seyirle başladı. Sabah saat 09.05 itibarıyla dolar 5,3792'den işlem görürken euro ise 6,1173'ten satılıyor.