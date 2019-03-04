Dolar ve euro ne kadar? 4 Mart döviz fiyatları

Dolar mart ayına 5,33'le başladı ve cuma gününü 5,3741'le yaptı. Haftanın ilk gününde döviz fiyatlarındaki seyir önemli bir yer tutuyor. Vatandaşlar sıklıkla "Dolar ve euro ne kadar?" sorusunu yöneltiyor. İşte 4 Mart döviz fiyatlarındaki son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz fiyatları 4 Mart pazartesi gününe yatay bir seyirle başladı. Sabah saat 09.05 itibarıyla dolar 5,3792'den işlem görürken euro ise 6,1173'ten satılıyor.