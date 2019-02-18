Dolar ve euro ne kadar? Döviz kurunda son durum nedir? Haftanın başında her zaman olduğu gibi dolar ve eurodaki son durum araştırılıyor. Geçen haftayı yükselişle tamamlayan döviz kururunda sabah saatlerinde yine yukarı yönde bir hareket söz konusu... işte 18 Şubat Pazartesi dolar ve euro fiyatları...