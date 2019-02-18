Dolar ve euro ne kadar? Döviz kurunda son durum nedir?
Haftanın başında her zaman olduğu gibi dolar ve eurodaki son durum araştırılıyor. Geçen haftayı yükselişle tamamlayan döviz kururunda sabah saatlerinde yine yukarı yönde bir hareket söz konusu... işte 18 Şubat Pazartesi dolar ve euro fiyatları...
Şubat ayında döviz fiyatları kademe kademe yükseldi. Şubat ayına 5,22 lira ile başlayan dolar cuma gününü 5,2814'le kapattı. Döviz kurunda bugün yine artış söz konusu... İşte dolar ve eurodaki son durum....
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Sabah saat 09.05 itibarıyla dolar 5,2877'den işlem görüyor. Euro ise yüzde 0,31 oranında yükselerek 5,9832'den satılıyor.