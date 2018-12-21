Dolar ve euro ne kadar? Kaç lira?

Yeni haftaya 5,37'ile başlayan dolar bu tarihten itibaren düşüşe geçti. Çarşamba günü ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla birlikte dolar iyice dibi gördü. Dün kapanışını 5,25'le yapan dolar bugün sabah saatlerinde hafif yükselişte...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Bugün en düşük 5,2510'u gören dolar, saat 09.10 itibarıyla 5,2736'dan işlem görüyor. Euro ise 6,05 seviyelerinde...

ABD BORSALARI HÜKÜMETİN KAPANACAĞI ENDİŞESİYLE GERİLEDİ

New York borsasında endeksler, Amerikan federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle kapanacağı endişeleriyle sert değer kaybetti.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,99 düşüşle 22.859,60 puana, Standard&Poor’s (S&P) 500 Endeksi yüzde 1,58 kayıpla 2.467,42 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,63 azalışla 6.528,41 puana geriledi.

Endekslerin yönü üzerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal hükümetin yerel saatle cuma günü gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağına yönelik açıklamalar belirleyici oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Beyaz Saray’da Trump’la görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Senato’dan geçen tasarıyı sınır güvenliğine yönelik ilişkin meşru endişeleri nedeniyle imzalamayacağını bize bildirdi. Şimdi Temsilciler Meclisi’ne gidip üyelerimizle görüşeceğiz. Hükümeti açık tutmak istiyoruz ancak sınırlarımızı koruyacak bir anlaşma da istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kongre, yerel saatle cuma günü gece yarısına kadar Trump’ın onaylayacağı yeni bir tasarıyı geçiremez ya da Donald Trump geri adım atmazsa, federal hükümet bir kez daha kısmi ve geçici olarak kapanacak.



