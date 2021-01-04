Ekonomi Dolar ve euro yeni yıla düşüşle başladı

Dolar ve euro yeni yıla düşüşle başladı

Ekonomi

Dolar ve euro yeni yıla düşüşle başladı

Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL ve euro/TL düşüşünü sürdürüyor.

04 Ocak 2021, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
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Yurt içi piyasalar yeni yılın ilk işlem gününde enflasyon ve PMI verilerine odaklanırken Türk Lirası da dolar ve euro karşısında güçlenerek başladı.

Dünya'nın aktardığına göre dolar/TL geçen hafta 7.30 ile 4 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeniden 7.40'ın üzerine tırmandı. Yeni yılın ilk işlem gününde dolar/TL, 7.40'ın altında değerleniyor.

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Euro/TL'de de seyir aşağı yönlü. Gece yarısı 9.10'un üzerinde işlemlerin başladığı euro/TL, sabah saatlerinde 9.05'in hemen üzerinde işlem görüyor. 


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