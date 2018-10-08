Son dakika: Dolar ve euroda son durum (8 Ekim dolar ve euro fiyatları)
8 Ekim Pazartesi dolar ve euro fiyatları merak ediliyor. Haftanın ilk günü itibarıyla düşüşe geçen dolar ve euroda son durum ne? İşte pazartesi günü dolar fiyatları...
8 Ekim dolar fiyatları... 8 Ekim Pazartesi haftanın ilk gününde dolar ve euroda düşüş yaşanıyor.
DOLAR NE KADAR? DÖVİZ KURLARI 8 EKİM 2018
Amerikan Doları, 8 Ekim 2018 tarihinde serbest piyasada alış 6,15 lira üzerinden işlem görürken, dolar satış 6,16 lira. Euro 7.07, satış 7,10 lira üzerinden işlem görüyor. İngiliz Sterlini alış, 8,06 lira, satış 8,09 liradan işlem görüyor.
DİĞER PARALARDA DURUM NE?
İsviçre Frangı alış, 6,20 lira, satış 6,22 liradan satılıyor. Kanada Doları alış 4,72 lira, satış 4,75 liradan satılıyor. Rus Rublesi alış, 0,09 lira, satış 0,09 liradan serbest piyasada satılıyor.