Son dakika: Dolar ve euroda son durum (8 Ekim dolar ve euro fiyatları)

Son dakika: Dolar ve euroda son durum (8 Ekim dolar ve euro fiyatları) 8 Ekim Pazartesi dolar ve euro fiyatları merak ediliyor. Haftanın ilk günü itibarıyla düşüşe geçen dolar ve euroda son durum ne? İşte pazartesi günü dolar fiyatları...