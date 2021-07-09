Dolarda aylar sonra bir ilk! ‘Hazır olalım’ mesajı verildi…

Dolar uluslararası piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının ardından değer kazanırken, yurt içinde dolar/TL 8.69 civarında seyrine devam etti.

3 AYIN EN YÜKSEĞİ

Dolar, Fed’in varlık alımlarını bu yıl sonundan itibaren azaltmaya başlayacağı beklentilerini destekleyen toplantı tutanaklarının ardından başlıca para birimleri karşısında 92.844 ile 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Tutanaklarda aylık tahvil alımlarının ne zaman azaltılacağı net olarak ortaya konulmadı. Ancak Reuters’ın haberine göre “bazı katılımcıların” bankanın tahvil alım programını azaltması için gerekli koşulların “beklediklerinden biraz daha erken” oluşacağını düşündüğü görüldü.

Tutanaklarda yetkililerin salgın nedeniyle uygulanan aşırı gevşek para politikasının nasıl sıkılaştırılacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya koyması para politikasının yeniden düzenlenmesinin artık masaya yatırıldığı şeklinde yorumlandı.

'HAZIR OLALIM'

Tutanaklarda yetkililerin “önemli bir çoğunluğunun” enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu düşündüğü ve yetkililerin tamamının bu risklerin gerçekleşmesi durumunda harekete geçmek için hazır olunması gerektiğini düşündüğü görüldü.

Tutanaklarda Federal Açık Piyasa Komitesi’ne (FOMC) atıtfa bulunularak, “Katılımcılar genel olarak ihtiyatlı olmak adına komitenin hedeflerine beklenenden daha erken ulaşılması ya da bu doğrultuda daha hızlı ilerleme kaydedilmesi dahil olmak üzere ekonomik gelişmelere yanıt vermek için tahvil alımlarını azaltabilecek uygun bir pozisyonda olmanın önemli olduğu yönünde görüş bildirdiler” ifadesi yer aldı.

Avustralya Merkez Bankası stratejisti Carol Kong, Fed’in takip ettikleri ‘şahin’ merkez bankaları arasında olduğunu belirterek bu ay sonunda tahvil alımlarının azaltılmasının tartışılmaya başlanacağı öngörüsünde bulundu.

Fed söz konusu olduğunda ‘şahin’ tutum enflasyonla ilgili endişeleri işsizlik rakamlarının önünde tutuyor. Capital Economics ekonomisti Paul Ashworth ise tutanakların bekledikleri ölçüde şahin olmadığı yorumunda bulundu.

VARLIK ALIM BELİRSİZLİĞİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1.27 değer kaybederek günü 1.372 puandan tamamladı. Yurt içinde ise dolar/TL ise 8.69 civarında seyretti.

AA’ya konuşan analistler, Fed tutanaklarının, varlık alımlarının devam etse de, azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu bildirdi.