Dolarda düşüş devam ediyor

Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.40 liranın, sterlin de 8.30 liranın altını gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8321 lira ve en yüksek 6.8998 lirayı gördükten sonra, 6.88 – 6.89 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3942 lira ve en yüksek 7.4834 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2718 lira ve en yüksek 8.4030 lirayı gördükten sonra 8.39 – 8.40 lira aralığında hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, euro/dolarda bant hareketinin geçerli kalmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, "Küresel risk iştahının sık sık yön değiştiriyor olması paritede de benzer bir eğilim yaratıyor olsa da geri çekilmelerin uzun süredir olduğu gibi 1.0750’nin üzerinde karşılandığını görüyoruz" denildi ve şu konuların altı çizildi:

Teknik açıdan bakıldığında bu durum yeni haftaya başlarken yukarı yönlü hareket alanının korunmasını sağlıyor. Ancak Euro Bölgesi başta olmak üzere ekonomik aktivitede toparlanmanın uzun süreceğine yönelik görüşün ağırlığını giderek artırması paritede euro lehine görülebilecek olası hareketlerin kalıcı olma potansiyelini azaltıyor. Bu da euro lehine güçlü bir görüş oluşturmamızı önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Dolar/liranın yeni haftaya 6.90’ın altında başladığına işaret ediler değerlendirmede, Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısının Perşembe günü yapılacağı anımsatıldı ve "Liranın özellikle küresel risk iştahının daraldığı dönemlerde reel faiz desteğinden yoksun olmasının etkilerini belirgin şekilde hissettiğini düşünürsek olası bir faiz indiriminin boyutu da kurun performansında belirleyici konu başlıklarından biri olacaktır" denildi.

Hazine'nin Mayıs ayı borçlanma programını bu hafta tamamlayacağı da belirtilen değerlendirmede, "Mayıs ayında 19.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar liralık iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine bu kapsamda düzenlediği ihaleler ve kira sertifikası ihraçları ile ay içinde toplam 37.8 milyar lira borçlanmıştı. Cuma günü düzenlenecek olan 6 ay vadeli Hazine bonosu ihracı ile Mayıs ayı programı tamamlanmış olacak. Kesin olmayan programa göre Hazine Haziran ayında ise 12.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar liralık iç borçlanma yapmayı planlıyor" denildi.





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