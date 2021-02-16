Dolarda düşüş sürecek mi? 2021 için çarpıcı tahmin: Yıl sonunda...

Naci Ağbal'ın kasım başında Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının ardından dolar ve Euro'da başlayan sert düşüş devam ediyor. Dolar dün, 5 Ağustos 2020'den beri (6 ay sonra) ilk kez 7 liranın altına indi ve 6.95'i gördü. Euro ise 8.41'e düştü. Dolar, 6 Kasım'da 8.57 lirayla rekor kırmıştı. Dün gelinen seviye TL'nin zirveye göre yüzde 19'luk (1.62 lira) değer kazandığına işaret ediyor. Kasımda Euro da 10.20 ile rekor kırmıştı. Yani TL, Euro karşısında da yüzde 17 değer kazandı.

Faiz etkili mesaj

Merkez Bankası, Naci Ağbal başkanlığında 675 baz puanlık faiz artırımı yapmış ve gösterge faizi olan 1 haftalık repo faizini yüzde 17’ye çıkarmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Reuters’a konuşan Ağbal, “Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor” ifadelerini kullanmış ve enflasyonun düşürülmesi için sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajını güçlü bir şekilde vermişti.

Risk primi azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın da Merkez’in kararlarını desteklemesi yani ekonomi yönetiminin istikrar vurgusu dövizdeki sert düşüşte etkili oldu. Dövizle birlikte Türkiye’nin risk primi (CDS) de hızla geriledi. Yine kasım ayı başında 570 seviyesine kadar çıkan CDS’ler dün itibarıyla 288’e indi. Bu durum Türkiye’ye yabancı yatırım ilgisinin artığını ve para girişini de gösteriyor. Rakamlar da bunu doğruluyor.

Döviz hesabı çözülüyor

Kasımdan beri yabancı girişlerinin yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Öte yandan rakamlar dolar birikimi olan vatandaşların TL’ye dönmeye başladığını da gösteriyor. Merkez Bankası verilere göre; yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu. 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi gören yabancı para mevduatlarda Eylül 2020’den beri ilk kez 2 hafta üst üste düşüş görüldü. Bu da TL’ye güvenin arttığına işaret ediyor. Dolardan TL’ye dönüşün önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor. Uzmanlar 6.85’ten dolar alımlarının yoğun olduğunu ve doların bu seviyelere yaklaşmasıyla yani zarar endişesiyle TL’ye geçişin hızlanabileceğini öngörüyor.

Dolarda düşüş devam edecek mi?

Birçok uluslararası kurum dolarla ilgili 2021 tahminlerini aşağı çekmiş durumda.

İşte yakın dönemde beklentilerini açıklayan kurumlar:

GOLDMAN SACHS: 2021 yılının ilk 3 ayı için dolar/TL tahminini 7.50’den 7’ye, ilk 6 aylık beklentisini 7.75’den 7’ye, 12 aylık beklentisini de 8’den 7.50’ye düşürdü.

CITIGROUP: Kısa pozisyon aldıklarını ve dolar/TL’nin 7’nin altına inmesini beklediklerini belirtti.

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE: Hedefinin 6.50 olduğunu belirtti.

CAPITAL ECONOMICS: Dolar/TL’de yılsonu tahminini 7 olarak açıkladı.

HSBC: Daha önce 2021 yılı sonu için 7.10 olarak açıkladığı dolar/TL tahminini 6.50’ye indirdi.

UBS: Dolar/TL’de birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60’ı öngörüyor.

RABOBANK: Dolar/TL’nin 7’nin altına düşeceğini öngörmüştü.

BARCLAYS: Dolar/TL’de yılsonu tahminlerinin 8.40 olduğunu açıkladı.

SOCIETE GENERALE: Raporunda dolar/ TL’de 6.71 hedefi ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye edip, zarar-kes seviyesi olarak 7.75’i belirledi.

MERKEZ BANKASI BEKLENTI ANKETİ: Yılsonu dolar/TL beklentisi 8.08’den 7.78’e geriledi. 12 ay sonrası için beklenti ise 7.94 oldu.