Dolarda son durum... (Döviz fiyatları 18 Kasım 2021)

Son dakika dolar ve euro kuru fiyatları... Merkez Bankası bugün saat 14:00'te faiz kararını açıkladı ve 100 baz puanlık bir indirime giderek politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü.

Bu kararın ardından dolar ve euroda fiyatlar belli oldu.

DOLAR VE EURO FİYATI

Saat 16.13 itibarıyla;

Dolar: 11.05

Euro: 12.53

Sterlin: 14,91

ALTIN FİYATI YÜKSELDİ

Saat 14:23 itibarıyla gram altın 650 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altının fiyatı Merkez Bankasının kararının ardından 662 liraya kadar yükselmişti.



