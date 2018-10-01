Son dakika! Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Geride bıraktığımız hafta düşüş eğilimindeki dolar yeni haftaya nasıl başladı? Döviz kuru bu hafta hangi kritik verilieri gözleyecek? İşte ayrıntılar...

Dolar/TL yeni haftaya 6.04 seviyesinden başladı. Geçen haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL neredeyse tüm hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi bir performans göstermiş, perşembe günü bir aylık aranın ardından ilk kez 6 seviyesinin altını test etmişti.

İHRACAT RAKAMLARI OLUMLU YANSIDI

Öte yandan bugün açıklanan olumlu Eylül ayı ihracat rakamlarının ardından dolar yine 6 seviyesinin altına geriledi. 5,9587'yi gören dolar, 5,99 civarında dalgalanıyordu. Dolar, piyasaların öğle arasına girdiği zaman diliminde 5,95'in altını gördü ve TL karşısında 5,9362 ile günün en düşük seviyesini yakaladı.

Şu an dolar 5,95 TL'den euro ise 6,91 TL'den seyrediyor.

MERKEZ'İN FAİZ ARTIŞI VE ERDOĞAN'IN DIŞ ZİYARETLERİ OLUMLU KARŞILIK BULDU

Düşüşte Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik etkili olmuştu.

GÖZLER ENFLASYONDA

Piyasada gözler çarşamba günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. Piyasa enflasyonda yüzde 3.5-4 civarında bir artış bekliyor. Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yılsonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.