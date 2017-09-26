Dolgun kaş ve kirpikler için...

Her kadın daha uzun kirpiklere ve dolgun kaşlara sahip olmak ister. Ancak kaş, kirpik dökülmeleri veya seyrekleşmesi estetik açıdan kadınların güzelliğinde bütünlüğü etkileyebiliyor. Hormon değişiğiklikleri, mevsimsel etkiler ve takma kirpiklerle birlikte sunulan yapıştırıcıların neden olduğu sorunlardan kurtulmak günlük düzenli kısa sürede kullanımla mümkün.Dolgun kirpik ve kaşlara doğal yollarla ulaşmak isteyen kişilerin tercihi olan Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu, yüzde 100 bitkisel içeriği sayesinde kaş ve kirpiklerde etkili çözüm sunuyor. Özel fırçası sayesinde günde bir kere kirpik diplerine ve kaşlara uygulanabilen Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu ile kaş-kirpiklerinde dolgun formu yakalayan kadınlar etkileyici bakışlara sahip oluyorlar.