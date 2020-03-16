Dolmabahçe Sarayı hakkında kısa bilgiler ve 2020 giriş ücreti

Osmanlı Dönemi’nde donanma gemilerinin demirlendikleri ve denizcilik törenlerinin yapıldığı bir liman olarak işlev gören sahil bölgesi 16. yüzyılda doldurulmasıyla beraber “Dolmabağçe” adını aldı. Resmi ikametgâh Topkapı Sarayı olmasına karşın “Dolmabağçe” bölgesi de giderek tercih edilen ziyaret yerlerinden biri oldu, padişaha ve hanedana ait hasbahçe olarak kullanılmaya başlandı.

Yenileşme rüzgarı

19. yüzyıla kadar bu hasbahçe üzerinde inşa edilen köşk ve kasırlar topluluğuna “Beşiktaş Sahil Sarayı” adı verildi. 19. yüzyılda ise, çağın yenilenme ve modernleşme rüzgarının etkisi Osmanlı’nın kültürüne, yönetimine yansıdığı kadar saraylarına da yansımaktaydı. Bu yenileşme rüzgarının ortaya çıkardığı en görkemli eser ise bugün İstanbul’un en büyük üçüncü saray yapısı olma unvanına da sahip olan Dolmabahçe Sarayı’dır.

Saray bahçeleri

Dolmabahçe Sarayı, bir dönüm noktasına işaret eden tarihi ve incelikli mimarisinin yanı sıra bahçeleriyle de göz dolduran bir ihtişama sahip. Dolmabahçe Sarayı’nın inşasından önce, bataklık halinde bulunan bölgede Beşiktaş Hasbahçesi ile Kabataş Karabali Bahçeleri arasında bulunan körfez 17. yüzyılda doldurulmaya başlanmış, saray adını bu doldurma işleminden alırken bölge geniş bir bahçe hâlini almıştır. Adından da anlaşılacağı üzere bu işlemden sonra dolma-bağçe diye anılan bölge geçmişinden bugüne bahçeciliğin devam ettiği bir nokta olmuştur. Saraya ait bir hasbahçe olarak uzun zaman işlev gören Dolmabahçe, ardından hanedanın ikametgâhı olarak kullanıldığında da bahçe düzenlemesine önem verilmiştir.

Avrupai etki

Bugün geniş ve çok iyi korunmuş yeşil alanın ortasında yer alan Dolmabahçe Sarayı’nın kara ve deniz tarafında konumlanan bahçelerinde Avrupai bir etkiden söz etmek mümkün. Bu bahçelerin düzenlemesinde geometrik planlar; bahçe havuzlarının, vazo, heykel ve fenerlerin kullanımı, oluşturulmasında Avrupa’dan gelen Alman Sester, Fritz Venze ve Koch Münika gibi yabancı bahçevanların görev alması bahçelerin Avrupai bahçe tasarımı düşünülerek oluşturulduğunu göstermekte.

Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan bahçeler

Hasbahçe

Kuşluk Bahçesi

Harem Bahçesi

Veliaht Bahçesi

Dolmabahçe Sarayı’nı kim yaptırdı?

Dolmabahçe Sarayı sultan 1. Abdülmecit tarafından yaptırıldı. Ermeni asıllı Garabet Amira Balyan ve oğlu Nigoğos Balyan tarafından 1843-1855 yılları arasında inşa edildi.

Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti 2020

Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti 90 TL. Türk vatandaşlarına indirimli tarife uygulanmakta. Dikkat etmek gereken bir nokta var ki, Dolmabahçe Sarayı’nda müzekart yalnızca Harem Dairesi bölümünde geçerli. Çünkü TCMB Milli Saraylar‘a bağlı.

Bilet fiyatları farklılık gösteriyor

Dolmabahçe Sarayı birden fazla bölümden oluştuğu için, bilet fiyatları da farklılık gösterir. Örneğin sarayın en büyük kısmı olan Selamlık için bilet fiyatı 90 Türk Lirası. Ancak Harem Dairesi‘ni de gezmek isterseniz 60 TL ekstra ücret ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca Saray Koleksiyonları Müzesi ücreti 30 TL. Türk vatandaşlarına bu ücretler üzerinden %50 indirim uygulanıyor.

Dolmabahçe Sarayı nerede?

Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş semtinin en yoğun yerlerinden birinde konumlanır. Taksim Meydanı ile Beşiktaş sahilini birbirine bağlayan ana caddelerden biri, sarayın önünden geçmekte. Dolmabahçe Sarayı’na gitmek isterseniz, Avrupa Yakası’nın ulaşım merkezlerinden biri olan Kabataş’a ulaşmanız yeterli olacak. Tramvay, vapur ve füniküler aracılığı ile Dolmabahçe Sarayı’na gitmek oldukça kolaydır.

Dolmabahçe Sarayı’na Müzekart ile girilir mi?

Dolmabahçe Sarayı'nda müzekart geçerli. Ancak her yere girmek mümkün değil. Dolmabahçe Sarayı’nın ana binası olan Selamlık ve ek binası Saray Koleksiyonları Müzesi’nde müzekart geçmiyor. Yalnızca Harem Dairesi bölümüne girebilirsiniz..

Dolmabahçe Sarayı açılış ve kapanış saatleri

Dolmabahçe Sarayı, sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Dolmabahçe Sarayı pazartesi günleri ziyarete kapalı.



