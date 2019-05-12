Dolmabahçe Tüneli’nde kaza: 1 ölü
İstanbul'da Dolmabahçe Tüneli’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü
Tünel içinde Beşiktaş istikametine giden Ümit Gençtürk’ün (34) kullandığı 34 BHJ 511 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, sürücü Gençtürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gençtürk’ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
KAPATILAN TÜNEL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Kaza nedeniyle bir süre kapanan tünelin Beşiktaş istikameti, ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.
AA