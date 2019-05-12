Dolmabahçe Tüneli’nde kaza: 1 ölü

İstanbul'da Dolmabahçe Tüneli’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü

12 Mayıs 2019, Pazar 22:41 Son Güncelleme:
A A
Dolmabahçe Tüneli’nde kaza: 1 ölü

Tünel içinde Beşiktaş istikametine giden Ümit Gençtürk’ün (34) kullandığı 34 BHJ 511 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, sürücü Gençtürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gençtürk’ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

KAPATILAN TÜNEL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle bir süre kapanan tünelin Beşiktaş istikameti, ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.