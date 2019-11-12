Dolmuş sürücüsünü öldüren kahyaya müebbet hapis istemi

Olay, geçen yıl 17 Temmuz'da kent merkezindeki dolmuş durağında meydana geldi. Durağın kahyalığını yapan Murat Çebi, iddiaya göre, durak aidatları nedeniyle dolmuş sürücüsü İrfan Topal ile tartıştı. Ardından çıkan kavga sırasında Çebi tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan İrfan Topal, duraktaki bir dolmuşla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan İrfan Topal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tutuklanan Murat Çebi hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Çebi, İrfan Topal'ın yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkemede ifade veren Çebi durakta çıkan tartışma sonrası kardeşinin bıçaklandığını belirterek, "Kardeşim yarı baygın şekilde yerde yatıyordu. Maktül elindeki bıçakla bana doğru yürüyünce ben de korku ve panik ile üzerimde taşıdığım silahı çıkartarak iki el yere doğru ateş ettim" dedi.

İrfan Topal'ın eşi Necmiye Topal ise eşinin durakta kahyalık görevi yerine getirilmediği için aidat vermediğini ve kendisine saygısızlık yapıldığını anlattığını söyledi. Naciye Topal, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, tanık ifadelerinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

DHA