Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Mesken mahallelerinde sağanak nedeniyle, bazı sokaklarda su taşkınları oluştu. Haziran ayında yağan dolu nedeniyle, pek çok vatandaş da araçlarının üzerine kartonlar koyarak önlem aldı.

DHA