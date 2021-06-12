Türkiye Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Türkiye

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Bursa’da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, önlem almaya çalıştı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 23:37 Son Güncelleme:
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Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Mesken mahallelerinde sağanak nedeniyle, bazı sokaklarda su taşkınları oluştu. Haziran ayında yağan dolu nedeniyle, pek çok vatandaş da araçlarının üzerine kartonlar koyarak önlem aldı.

DHA

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