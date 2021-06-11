Türkiye Dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

Dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

Türkiye

Dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan dolu yağışında ekili araziler hasar gördü.

11 Haziran 2021, Cuma 22:33 Son Güncelleme:
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Pınarbaşı ilçesi Karakuyu, Şerefiye ve Örenşehir mahallelerinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan dolu etkili oldu. Dolu yağışı ekili arazilerde hasara oluşturdu. Arazilerde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Bölgede dün 16.00-18.00 saatleri arasında başlayan dolu yağışının yaklaşık 5 bin dekar alanda büyük hasara neden olduğu görülmektedir. Ekiplerimiz bölgede ziraat odası ile birlikte tespit çalışmalarına başlamışlardır" dedi.

Şahin, devlet destekli tarım sigortaları ile çiftçilerin ürünlerinin teminat altına alındığını ve zararlarının karşılandığını sözlerine ekledi.

DHA

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