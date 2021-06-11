Dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi

Pınarbaşı ilçesi Karakuyu, Şerefiye ve Örenşehir mahallelerinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan dolu etkili oldu. Dolu yağışı ekili arazilerde hasara oluşturdu. Arazilerde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Bölgede dün 16.00-18.00 saatleri arasında başlayan dolu yağışının yaklaşık 5 bin dekar alanda büyük hasara neden olduğu görülmektedir. Ekiplerimiz bölgede ziraat odası ile birlikte tespit çalışmalarına başlamışlardır" dedi.

Şahin, devlet destekli tarım sigortaları ile çiftçilerin ürünlerinin teminat altına alındığını ve zararlarının karşılandığını sözlerine ekledi.

DHA