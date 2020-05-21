Türkiye Dolu yağışı uyarısı yapıldı

Dolu yağışı uyarısı yapıldı

Türkiye

Dolu yağışı uyarısı yapıldı

Ülke genelin sıcaklık rekorlarının kırılmasının ardından İzmir, Batı Karadeniz ve iç kesimler için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

21 Mayıs 2020, Perşembe 13:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir'de bu geceden sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtına uyarısı

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın 40-60 km/saat yer yer kısa süreli 70-80 km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu il geneli ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel dolu yağışı öngörülüyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA


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