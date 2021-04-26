Astroloji Dolunay ile duygusal antiaging

Dolunay ile duygusal antiaging

Astroloji

Dolunay ile duygusal antiaging

Ruh halimizdeki biyokimyasal ve çevresel faktörlere bağlı değişimler 'duygu' olarak adlandırılır. Her gün sayısız kararlar almamızda başrolü oynayan duygularımız, yaşamımızı her konuda şekillendirir. Duygusal durumumuz dış görüntümüze de yansır; mutluyken ışıl ışıl, üzgünken ise solgun ve cansız bir görünüm sergileriz genelde. Üstelik stresli duygulara sahip olduğumuz dönemlerde daha hızlı yaşlanırız. // ÇAĞLA ERCANOĞLU ASTRO-ESTETİK

26 Nisan 2021, Pazartesi 07:47 Son Güncelleme:
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Estetik duygular diye de bir kavram bulunur, bunlar estetik aktivite veya beğenme sırasında hissedilen duygulardır. Güzellik algısı duygulara çok bağlıdır aslında. Bu yüzden birine güzel gelen başkasına itici gelebilir.

Akrep’te Dolunay

27 Nisan Salı sabahı Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay sırasında Ay Akrep burcunda, Güneş ise tam karşısında Boğa burcunda yer alacak. Her iki burç da güvence arar - Akrep duygusal güvence, Boğa ise maddi güvence arayışı içindedir. Akrep dolunayı, şüphe, endişe, yoğun tutku, kıskançlık, intikam duygularını tetikleyebilir.

Psikolojinin sembolü Neptün’dür, onun işaretini psikoloji merkezlerinde, psikolog kartvizitlerinde sıkça görürüz. Dolunay, ruhsal durumumuz üstünde çok etkili olan Neptün ile 135 derecelik açı yapacak. Bu açı, stres yaratır, bizi çalışmaya ve öğrenmeye zorlar. Psikolojik zorlanma da getirebilir. Bunun farkında olup yoğun dolunay enerjisini, tutkuyla sevdiğimiz konulara yönelterek verimli işler yapmak, maddi manevi güvende hissetmek için sahip olduklarımız farkına varabilmek iyi hissettirecektir. 135’lik açı su elementinde gerçekleşeceğinden dolayı ruhsal konulara yönelmek de faydalı olacaktır.

Dolunay güzellik gezegeni Venüs’e zorlu bir karşıt açı yapıyor. Duygusal durum bu dönem her zamankinden daha fazla güzelliği etkileyecek. Dolunay esnasında Ay Uranüs ile de karşıt açıda olacak. Ani duygu durum değişikliklerine hazır olmamız gerek.

Kırmızının büyüsü

Haftanın ilk günleri Akrep Dolunayı etkisi ile çekici hissetme ihtiyacımız ön planda olabilir. Kırmızı ruj, kırmızı oje, kırmızı kıyafetler bu dürtümüze çok iyi gelebilir. Hiçbiri size göre değilse kendinize ya da sevdiğiniz birine kırmızı gül almak da çok iyi hissettirebilir. Özel günleri beklemeye gerek yok, Uranüs başrolde, kendinizi ve sevdiklerinizi keyifli şekilde şaşırtmak için ideal zaman!

Özel Hijyen Vakti

Tıbbi astrolojide Akrep burcu genital organları yönetir. Akrep’te gerçekleşen dolunay dönemlerinde özel bölgeler hassaslaşabilir, enfeksiyona açık hale gelebilir. Bu nedenle özel bölgenin pH’ına uygun intim temizleyiciler kullanılması fayda sağlayacaktır. Bu dönem cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da her zamankinden daha çok dikkatli olmak gerekir, unutmayalım.

Hem Fiziksel Hem Duygusal Detoks

Salı sabahından itibaren Ay küçülüyor. Diyet yapmak, fazlalıklardan kurtulmak için düğmeye basabiliriz. Bu diyeti sadece beslenme olarak düşünmeyin, olumsuz duygu ve düşünce detoksu yapmak da çok iyi gelecek!

Radikal Değişikliklerden Uzak Durmalı

Venüs ve Güneş’in Uranüs ile kavuşum açıları var, Dolunay da bunu stresli şekilde tetikleyecek. Güzellik konularında ani değişiklikler, radikal dönüşümler istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Büyük değişimler için uygun bir haftada değiliz.

Uyku Önemli!

Dolunay zamanlarında uykusuzluk sorunu sıkça görülebilir. Akrep dolunayı haftasında bu sorun daha da belirginleşir. Derin duygu ve düşünceler uyumayı zorlaştırabilir. Oysa uyku, duygusal dengemizi sağlamamıza yarayan en önemli yaşamsal aktivitedir. Bu hafta duygusal dengeye çok ihtiyacımız olacak. Bu nedenle uyku düzenimizi sağlamak ve korumak çok önem taşıyor. Her gün aynı saatte yatağa girmek, yatak odasında TV, telefon, bilgisayardan uzak durmak, serin ve havalanmış odada karanlıkta uyumak, uyku kalitesini arttırır. Uykuya dalmakta sorun yaşıyorsanız öncesinde ılık bir duş ve rahatlatıcı bitki çayları tercih edebilirsiniz.

Dolunay güzellik ve bereket getirsin!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.

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