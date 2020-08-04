Dolunay taşları ve kristalleri

Bu aralar, hayatın bazı noktaları ile bağlantının bir süreliğine kesildiğini hissediyorsak işte 3 Ağustos’ta gerçekleşecek Kova dolunayında tekrar toparlamak için bir şans yakalama şansına sahip olurken, gücümüze ve biraz da derin rehberliğimizden yardım almaya ihtiyacımız olacak. Kova Dolunayında Niyetlerin “tezahür etmesi için” her zaman mümkün olduğu kadar çok sayıda kuvars kristalini, Anjelit taşını ve Akuamarin taşını yakınımızda tutmakta fayda var. Ancak bir Kova Dolunayı söz konusu olduğunda elbette ki yardımcı olabilecek başka kristaller de var. Örneğin;

Ametist; Neyin önemli olduğuna odaklanabilmeniz için aklınızı sakinleştirmenize yardımcı olacaktır. Ametist taşını, elinizde tutarak ve parmaklarınızı cilalı ve dokulu yüzeyleri üzerinde gezdirirken sizin meditatif bir alana ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Ametist bağımlılıklardan temizleyici enerjisi ile dolunayda bırakmak istediklerinizden daha kolay sıyrılmanızı sağlayacaktır. Ardında bıraktığı duygusal travmaları aşmanıza yardımcı olacaktır. Bir dolunay ritüelinde kullanmak isteyeceğimiz en öncelikli taşlardan biridir Zira; ametisti elinizde tutarken kendi gücünü sezip, dünyevi hayattaki rolünüzün sorumluluğunu idrak edecek ve tekrar rolünüzü oynamaya başlayacaksınız.

Rodonit taşı; Dünyaya önemli bir misyon için geldiğinize inanırsınız. Amaçlarınızın bireysel olmaktan çok, toplum yararına işler üretmek olduğunu hissedebilirsiniz. Rodonit, insani amaçlarınızı gerçekleştirmeniz yolunda size destek verir. Bazen bu sizi bulunduğunuz yere ait hissetmekten alıkoyar. Kendinizi yabancılaşmış hissetmenize neden olur.

Ve en büyük yardımcı Kristal Kuvars;

Bye Bye Uyumsuz Enerjileeeeer…. Olumsuzluklardan endişe duymanıza gerek kalmadan yeni yolunuzda kalmanıza yardımcı olacak. Kristal Kuvars taşınız ile her şey daima ileriye ve yüksek noktalara doğru gider ve bu kristalin yanında her zaman iyimserlik enerjinizi büyütebilirsiniz. Şimdi soruyorum; Dolunay Ritüelini yapmaya hazır mısınız? Haydi o zaman ilk olarak neler gerekiyor bir onları söyleyeyim sizlere; İlk olarak tüm bu anlattığım kristal taşları akan suda yıkayın ve şarj olması için bir gece önce ay ışığında bekletin. Gün ışığının ilk ışıklarına kadar. (çok bekletmeyin bazı taşlar güneş ışınlarından zarar görebilir.)

Palo Santo ve ya adaçayı dumanı ile ritüel çalışmasını yapacağınız kutsal odanızı temizleyin. Taşlarınızı alın ve ile ortasına girip oturabileceğiniz bir üçgen oluşturun ve tam ortasına sırtınız dik olarak oturun. Elinize de master kristalinizi yani Kristal Kuvars kristalinizi alın. Bu kristal diğer kristallerin etkilerini büyütecek ve alanınızı sürekli temizleyecektir.. Tam dolunay anında yani 3 Ağustos’ta 18.58’de olanı biteni bir kenara bırakma ve akışta kalma zamanı! Şimdi gözünüzü kapatın ve ruhunuzun derinliklerine inin ve belki de şimdiye dek açmadığınız, açamadığınız kapıları aralayın. Kendinize sorun şimdi…

Özgür müsünüz? Her alanda kendinizi özgür hissediyor musunuz? Özgür değilim diyorsanız sizi kısıtlayan nedir? Gerçekten böyle mi yoksa seçim sizin seçiminiz mi? Bu seçimi değiştirmek istiyor musunuz? Gerçek Özgürlüğü tatmaya hazır mısınız? Hayatınıza yeni almak istediğiniz niyetlerinizi düşünün, zihin gözünüzde kendinizi o niyetin gerçekleşmiş görüntülerin içinde hayal edin. Bu imajinasyon çalışması ritüeli niyetinizin tezahür etmesine çok fayda sağlayacaktır. Meditasyonunuz sona erdikten sonra taşlarınızı alın, temizledikten sonra tekrar şarj olması için gün ışığına dek ay ışığında bırakın… Evet, Kova dolunayının hepimize ve Evren’e hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize sevgi ve selam yolluyorum. Sevgiyle ışığınızı yayın.

kozmikmerkez@gmail.com