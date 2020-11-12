Domagoj Vida'nın corona virüs testi pozitif çıktı
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçında 45 dakika oynayan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
12 Kasım 2020, Perşembe 01:37 Son Güncelleme:
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Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada corona virüs tespit edilen futbolcunun Domagoj Vida olduğu ifade edildi.
Duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Domagoj Vida’nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi.
Domagoj Vida, A Milli Takım'a karşı 45 dakika sahada kaldı ve devre arasından sonra oyundan çıktı.
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