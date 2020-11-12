Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada corona virüs tespit edilen futbolcunun Domagoj Vida olduğu ifade edildi.

Duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Domagoj Vida’nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi.

Domagoj Vida, A Milli Takım'a karşı 45 dakika sahada kaldı ve devre arasından sonra oyundan çıktı.















