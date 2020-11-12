Futbol Domagoj Vida'nın corona virüs testi pozitif çıktı

Domagoj Vida'nın corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Domagoj Vida'nın corona virüs testi pozitif çıktı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçında 45 dakika oynayan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 Kasım 2020, Perşembe 01:37 Son Güncelleme:
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Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada corona virüs tespit edilen futbolcunun Domagoj Vida olduğu ifade edildi.

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Duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Domagoj Vida’nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi.

Domagoj Vida, A Milli Takım'a karşı 45 dakika sahada kaldı ve devre arasından sonra oyundan çıktı.


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