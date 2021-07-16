Salgıladığı sülfür sayesinde hoş koku ve aromaya sahip olan domalan mantarı, yemeklere lezzetli ve iştah açıcı bir tat katar. Peki, domalan mantarı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Domalan mantarı çiçeği hikayesi nedir? Domalan mantarı hakkında bilinmeyenler...

DOMALAN MANTARİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Domalan mantarının kültür mantarı gibi yetiştiriciliğinin yapılmaz. Yapay ortamlarda yetiştirilemeyen, yetiştirilmek istendiğinde ise doğal yetişme şartlarının sağlanması oldukça çok zor olan domalan mantarı, doğada kendiliğinde yetişen bir tür. Her türlü toprakta yetişmesine rağmen daha ziyade kumlu toprakları seven mantar, yüksek yamaçlarda dağınık bir şekilde yetişir.

İğne yapraklı ormanlarda çam ve meşe ağaçlarının çevresinde daha sık görülür ve nisan yağmurlarından sonra olgunlaşmaya başlayarak ekim ayına kadar toplanır.

Doğal ortamı dışında kültür tarımı yapılamayan mantar yöre olarak:

Konya

Aksaray

Karaman

Malatya

Urfa

Antep çevresinde görülür.



