Türkiye Domaniç'te etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Domaniç'te etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Türkiye

Domaniç'te etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu, Kocayayla mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.

25 Mart 2021, Perşembe 19:17 Son Güncelleme:
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Domaniç ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Domaniç- İnegöl Karayolu’nun Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimi geçti. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya)(DHA)

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