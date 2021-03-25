Domaniç ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Domaniç- İnegöl Karayolu’nun Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimi geçti. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya)(DHA)