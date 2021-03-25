Domaniç'te etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu, Kocayayla mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.
25 Mart 2021, Perşembe 19:17 Son Güncelleme:
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Domaniç ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Domaniç- İnegöl Karayolu’nun Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimi geçti. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya)(DHA)
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