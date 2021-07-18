Tadı çok sevilen ve günün her saati tüketilen domates çiçeği, suyu sever be güneş ışığıyla kendini besler. Peki, domates çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Domates çiçeği hikayesi nedir? Domates bitkisi hakkında bilinmesi gerekenler...

DOMATES ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Domatese eğer saksıda bakacaksanız derin, drenaj delikleri olan, geniş bir saksı tercih etmelisiniz.

Toprağa ekilecekse sıralı düzlük ve tepecikler yapılmalıdır. Düzlük kısma belirli mesafelerle ekilir.

Toprak olarak gübre ve bahçe toprağı kullanırsanız verimli meyve alma olasılığını arttırmış olursunuz.

Domatesi eğer fide olarak dikecekseniz toprak seviyesinde dikmeye özen gösterin. Gübreleme için doğal gübre kullanmaya çalışın ve gübreleme döneminde yavaş yavaş gübre vererek köklerin gübreden verimli yararlanmasına yardımcı olun.

Her bir gübrede domates kök verecek ve bu gübreyi bünyesine daha rahat şekilde alacaktır.

Domatesi sularken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri yaprağına su değdirilmeden sulama işleminin yapılmasıdır. Eğer yapraklara su değerse hastalanmasına sebebiyet vermiş oluruz.

Yine bir diğer püf noktası bitki üzerinde meyvesi görülünceye kadar fazla sulamadan kaçınılmalıdır. Bu süreçte toprağına çapa yapılmalıdır. Meyvesini verdiği andan itibaren sulaması belirli periyotlarla düzenli bir şekilde yapılır.

Bakımını yapacağınız saksının drenajının çok iyi olmasına ve suyu tutmayacak özellikte olmasına dikkat edilmelidir.

Fazla su bitkinin gövdenin kalınlaşması ve yaprakların büyümesine neden olur. Böyle bitkilerde meyve verimi düşük olur ve bitkinin bağışıklığının düşmesine kısa sürede hastalanmasına sebebiyet verir.

Yaz mevsiminde hava nemi düşük olduğunda sulama arttırılmalıdır. Hava nemi yükseldiğinde sulama azaltılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

En büyük özelliği doğru bakımı ve sulaması yapıldığında mis gibi domateslerinden vermesidir.



