Domatesle yapabileceğiniz ve tadına doyamayacağınız domates dolması tarifi, birçok yemeğin yanına yakışan enfes bir lezzet. Peki, domates dolması nasıl yapılır? Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları kabartan domates dolması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

DOMATES DOLMASI TARİFİ

Domates dolması malzemeler

250 gram kıyma

12 adet orta boy domates

8 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

6 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

DOMATES DOLMASI YAPILIŞI

Öncelikle pirinci şişmesi için ılık tuzlu suda 20 dakika kadar bekletin. Bu arada domateslerin saplarını kapak gibi keserek çıkarın. Her birinin çekirdek kısmını çay kaşığı ile oyup boşaltın. Dolmanın içinden çıkan çekirdekli, sulu kısımları tencereye koyun. Soğanları sıvı yağda pembeleştirin. Kıymayı, pirinci, salçayı, karabiberi ve tuzu soğana karıştırın. Hazırladığınız bu içi domateslere kaşıkla doldurup bir tencereye alın. Yarısına gelecek kadar su koyun ve şekeri tuz gibi serpin. 5 dakika kaynatıp altını kısın, ardından 30 dakika kadar bu şekilde pişirin. Tencereyi ateşten alıp sarımsaklı yoğurt ile servis edin.



