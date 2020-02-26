Çoğu kişi domates kabuklarını soymaya üşendiği için salatalarda veya yemeklerde kabuğu soyulmamış domates kullanıyorlar. Domates kabuğu nasıl kolay soyulur merak ediyor yada domates kabuğunu pratik soyma yöntemleri arıyorsanız "domates kabuğu kolayca nasıl soyulur, domates kabuğunu pratik soyma yöntemleri" haberimize göz atın.

Domates kabuğu kolayca nasıl soyulur? Domates kabuğunu pratik soyma yöntemleri

Domatesi en kolay soyma yöntemi;

Domatesin sap kısımlarını içini oymadan çıkartınız. Domateslerin alt kısımını artı şeklinde kesin. Artı ve eşit şekilde olmasına dikkat edin. Su dolu bir tencere içine domatesleri koyun ve kısık ateşte kaynatın. Başka bir kaba soğuk su doldurun. Domatesleri kaynar suyun içinde 15 saniye tutun ve suyunu süzüp soğuk suyun içine koyun. Bu yöntem sayesinde domatesin kabuklarının kalktığını ve kolaylıkla soyulduğunu göreceksiniz.



