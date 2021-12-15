Yemek Domates nasıl kurutulur?

Domates nasıl kurutulur?

Yemek

Domates nasıl kurutulur?

Özellikle son yıllarda kuru domates ile yapılan yemekler, mezeler ve salatalar oldukça seviliyor. Kuru domates kullanmayı sevenler ise evde domates kurutma yöntemleri arıyor. Peki, domates nasıl kurutulur?

15 Aralık 2021, Çarşamba 11:23 Son Güncelleme:
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Sofralara lezzet katan kuru domates, evde kendi yöntemlerinizle yapabileceğiniz şahane bir tat. Peki, domates nasıl kurutulur? Evde domates kurutma yöntemleri...

DOMATES NASIL KURUTULUR?

Fırında kurutma

  • Öncelikle domatesleri güzelce yıkayın ve saplarını çıkartın. Ardından kağıt havlu yardımıyla kurutun.
  • Domatesleri ıslak bırakmak, kabuklarının yumuşamasına ve doğru bir şekilde kurumamasına neden olur.
  • Kurulama işleminden sonra domatesleri istediğiniz boyut ve şekillerde dilimleyin. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
  • Dilimlediğiniz domatesleri aralıklı olacak şekilde dizin. Domateslerin üzerine isteğe göre karabiber, kekik veya tuz ekleyebilirsiniz.
  • Eğer tuz kullanacaksanız, kaya tuzu olmasına özen gösterin. Önceden ısıtılmış 110 dereceli fırında domateslerini 3-3,5 saat kadar pişirin.
  • İlk 1 saatin sonunda domatesleri ters yüz edin. Domatesler yavaş yavaş sularını salıp kurudukları için fırın mutlaka 110 derecede olmalıdır.
  • Eğer daha hızlı kurumasını istiyorsanız, domatesleri daha ince doğrayın ve içindeki tohumlu kısımları çıkartın.
  • Domatesler tamamen kuruduğunda oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra cam kavanozlara aktarın.
  • Dilerseniz, kavanozlara sarımsak, zeytinyağı ve kekik ilave edebilirsiniz.
  • Kavanozların kapaklarını hava almayacak şekilde kapatın. Gün ışığı almayan serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Güneşte kurutma

  • Fırına göre daha ekonomik bir yöntem olan güneşte kurutma, evlerin balkonunda, bahçesinde veya terasta yapılabilir.
  • Domatesleri güzelce yıkayıp saplarını çıkartın. Ardından kurulayın.
  • Balkona veya terasa büyük temiz bir bez serin. Bezi sereceğiniz yerin doğrudan güneş alması çok önemlidir.
  • Domatesleri ince ince dilimleyerek bezin üzerine yerleştirin.
  • Domatesleri her gün kontrol edin. 2 günde bir ters yüz edin.
  • Güneşte tamamen kuruyunca cam kavanozlara aktarabilirsiniz.
  • Eğer yere sererek kurutmak istemiyorsanız, domateslere ip geçirerek güneş gören bir yere asabilirsiniz.
  • Bu sayede domatesler ipte kolayca kuruyacaktır.

KURU DOMATES NASIL SAKLANIR?

Kuru domatesin soğuk olarak saklanması gerekir. 4 Derece ve altında saklamak kuru domatesin bozulmasını engeller. Buzdolabında saklamanızı öneririz. Eğer buzdolabında saklama imkanınız olmazsa güneş görmeyen soğuk bir alanda saklamanız iyi olacaktır.

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