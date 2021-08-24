Domates scrub ile sivilce ve siyah noktalara elveda!
Sivilce ve siyah noktaları gidermek için pahalı ve kimyasal ürünler kullanmanıza gerek yok. Evde yapabileceğiniz basit bir scrub tarifi ile sivilce ve siyah noktalarınıza elveda diyebilirsiniz. Domates, içeriğindeki vitaminlerle cilde fayda sağlarken, zarar vermeden temizliğini de yapıyor. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz domates scrub tarifi.
24 Ağustos 2021, Salı 17:32 Son Güncelleme:
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Sivilcenin çözümü mutlaka pahalı ürünler veya güçlü reçeteler kullanmak değildir. Evde tutarlı, kapsamlı bir tedavi ve yaşam tarzı değişikliği sivilce probleminizi çözmeye yardımcı olacaktır. Domates A, C ve K vitaminleri açısından çok zengindir. Bu vitaminler cildi sağlıklı ve güzel tutmak için cilt bakım rutininize katkıda bulunur. Domateslerin asit özelliği tıkanmış gözenekleri temizlemek ve sivilceleri azaltmak için harikalar yaratır. Domateslerde bulunan kırmızı pigment likopen, güneş ışığına maruz kalmaktan kaynaklanan serbest radikalleri ve sağlıklı cilt hücrelerimize zarar verebilecek etkenleri azaltan güçlü bir antioksidandır.
MALZEMELER
- 1 domates, yarıya kesilmiş
- Yarım çay kaşığı toz şeker
Bu iki malzemeli kolay scrub, iltihaplı aknelerin tedavisi için ideal olmasa da siyah noktaların tedavisi için güçlü bir şekilde çalışır. İyi bir etki almak için scrub haftada 2 kez temiz cilde uygulanabilir.
Nazik ve dairesel hareketlerle domatesin yarısını yanaklarınıza, çenenize, alnınıza ve burun bölgenize sürün. Her alanda sadece bir veya iki geçiş yapmak yeterlidir.
Pembenar