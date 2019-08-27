Doğal yollarla yapılan ve katkısız hazırlanan konserveler kış aylarında ev hanımlarının en büyük kurtarıcısı. Sebze ve meyvenin bol olduğu bu mevsimde hem ekonomik hem de lezzetli konserveler yapmak mümkün. Kış hazırlıkları yaparken internette en çok aratılan tarifler arasında domatesli konserveler geliyor. Bunlardan ön plana çıkan tarif de domates soslu acı biber turşusu. Kış hazırlıkları sürerken internette sıklıkla domates soslu acı biber turşusu nasıl yapılır? sorusu aratılıyor. İşte leziz domates soslu acı biber turşusu tarifi…

Evi ile ilgilenen herkesin yaz mevsiminde hummalı bir çalışması var: konserve yapımı. Kışa yaklaşırken hanımlar tarafından en çok aranılan tariflerden birisi de domates soslu biber turşusu tarifi. Domatesli biber turşusu zannedildiği kadar zahmetli bir iş değil.

Kadın veya erkek herkesin evinde yapabileceği tarif ile hem lezzetli ham de katkısız, doğal turşu elde edebilirsiniz. Tarifte verilen bilgileri uygulayarak anne yapımı turşuları taş çıkartan lezzetli Domates soslu acı biber turşusu elde edebilirsiniz.

Sağlık için herhangi bir risk oluşturmaması için hazırlarken ve saklarken de dikkat edeceğiniz püf noktalarını adım adım uyguladığınızda yemeklerin yanında veya hatta kahvaltıda bile severek tüketebileceğiniz ürünleri hazırlayabileceksiniz.

DOMATESLİ BİBER TURŞUSUNUN MALZEMELERİ

- 4 kilo domates

- 5 çorba kaşığı kadar kaya tuzu

- 1 çay bardağı sirke

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 büyük baş sarımsak

- Yarım kilo kadar tombik biber

NASIL YAPILIR?

- İlk olarak domateslerin kabuklarını soyun ve daha sonra robottan geçirin.

- Ufak tombik biber kullanacaksanız doğramanıza gerek yok ancak sivri biber kullanmak istiyorsanız, çok küçük olmayacak şekilde doğramanızı öneriyoruz.

- Domatesli biber turşusunun içerisine koyacağınız sarımsakları sıcak suyun içerisinde 40 dk bekletin. Daha sonra yumuşamış olan sarımsaklarınızı ortadan ikiye kesin ve bir kenarda bekletin.

- Daha sonra hazırlamış olduğunuz tüm malzemeleri büyükçe bir kabın içerisine alın. İçerisine tuzu sirkeyi sarımsağı ve yağı ekleyin. Malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

- Hazırlamış olduğunuz karışımları kavanozların içerisine yerleştirin. Daha sonra buzdolabına ve serin bir yere kaldırın.

Kışın tüketmek istediğiniz domates soslu biber turşusu en geç bir hafta içerisinde tüketime hazır hale gelecektir.

Afiyet olsun.