Hem görseli hem de lezzetiyle hafızala kazınacak olan domates soslu patlıcan pane tarifi enfes bir lezzet. Sediklerinze hazırlamak için domates soslu patlıcan pane tarifi arıyor ya da domates soslu patlıcan pane nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Domates soslu patlıcan pane tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Domates soslu patlıcan pane tarifi

Domates soslu patlıcan pane malzemeleri

3 adet orta boy patlıcan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

6 yaprak taze fesleğen (kıyılmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 adet domates (rendelenmiş)

12 dilim taze mozzarella peyniri (dilimlenmiş)

2 diş sarımsak (kıyılmış)

2 su bardağı sıvı yağ (patlıcanları kızartmak için)

5 çorba kaşığı galeta unu (patlıcanları bulamak için)

2 adet yumurta çırpılmış (patlıcanları bulamak için)

4 çorba kaşığı un (patlıcanları bulamak için)

Patlıcanların üzerini geçecek kadar su (patlıcanları bekletmek için)

1 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Taze fesleğen yaprakları (kıyılmış)

Domates soslu patlıcan pane yapılışı

1. Öncelikle patlıcanları iyice yıkayıp kuruladıktan sonra baş kısımlarını kesin. Patlıcanları alacalı soyun. Halka şeklinde dilimleyin. Halka şeklinde dilimlenen patlıcanları genişçe bir kaseye alın. Patlıcanların üzerlerine tuz ekleyin. Üzerlerini geçecek kadar su ilave edin. 30 dakika tuzlu suyun içinde bekletin. Patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra iyice yıkayın ve süzün. Süzdükten sonra havlu kağıt üzerine alıp iyice kurulayın. Tavaya sıvıyağ ekleyin. Yağı iyice kızdırın. Patlıcanları önce una sonra çırpılmış yumurtaya ardından galeta ununa bulayın. Kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Kızaran patlıcanları yağlı kağıt serili tepsiye alın. (Fazla yağının süzülmesi için.) Kızartma işlemi bittikten sonra. Bir sos tavasına zeytinyağını ekleyin. Ardından sarımsakları ilave edin. 2 dakika kavurun. Üzerine rendelenmiş domates ve domates salçasını ekleyin, domatesler suyunu hafif çekene kadar pişirin. Domatesler suyunu çekmeye başladığında, kıyılmış taze fesleğen yapraklarını, kırmızı pul biber, tuz , karabiberi ekleyin. Karıştırın ve ocaktan alın. Genişçe bir fırın kabı ya da borcamın tabanına fesleğenli domates sosunu dökün. Üzerine halka şeklinde doğranmış, kızartılmış patlıcan dilimlerini dizin. Dizdiğiniz her bir patlıcan diliminin üzerine dilimlenmiş taze mozzarella peynirini ekleyin.



