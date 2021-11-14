Lokum gibi etiyle tadına doyamayacağınız domates soslu pirzola tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, domates soslu pirzola nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız domates soslu pirzola tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

DOMATES SOSLU PİRZOLA TARİFİ

Domates soslu pirzola malzemeler

8 kalem kuzu pirzola

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı su

100 gram arpacık soğan

3 adet orta boy domates

5 diş sarımsak

1 dal taze kekik

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı soya sosu

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/2 su bardağı su

DOMATES SOSLU PİRZOLA YAPILIŞI

Pirzolaları döküm ya da kalın tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizin.

Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Sıcak suda bekletip, kabuklarını kolayca soyduğunuz arpacık soğanları ve sarımsakları, doğranmış domatesler ile birlikte tencereye aktarın.

Zeytinyağı, su, tuz ve taze kekiği de ekledikten sonra kalem pirzolaları, kapağını kapattığınız tencerede kısık ateşte 25 dakika kadar pişirin.

Sosu için; tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Unu ekleyin ve hafif bir renk alana kadar kavurun.

Soya sosu, su ve taze çekilmiş tane karabiberi ekledikten sonra sosu 5 dakika kadar kaynatın.

Kaynayan sosu bir süzgeç yardımıyla ayrı bir sos tenceresine süzdürün.

Domates sosunda pişen kalem pirzolaları, ikişerli olarak servis tabağına alın. Arpacık soğanların lezzet verdiği ve pirzolaların içinde piştiği domates sosunu, soya sosunu hazırladığınız sos tenceresine bir süzgeç yardımıyla süzün.

Elde ettiğiniz karışım sosu, kıvam alması için kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatın. Tabakta yer alan pirzolaların üzerine hazır durumda olan sosu bolca gezdirin ve bekletmeden sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.



