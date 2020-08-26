Türkiye Domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası

Domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası

Türkiye

Domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası

Balıkesir'de, bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 19:27 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı. İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi.

Öte yandan, iş yerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi.

AA


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