Akşam yemeğinin olmazsa olmazlarının başında çorbalar gelmektedir. İçerisinde kullanılan malzemelere göre farklı isimlerle anılan birçok çeşit çorba vardır. En pratik ve leziz çorbaların başında şehriye çorbası tarifi gelmektedir. Domates, şehriye, sıvı yağ, domates salçası ve tereyağı gibi malzemelerle yapılan şehriye çorbası tarifi çok az vaktinizi alacak. Nefis kokusuyla domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır? İşte domatesli şehriye çorbası tarifi…

MALZEMELER:

Rendelenmiş domates

Kırılarak şehriye haline getirilmiş kepekli spagetti

İnce kıyım maydanoz l 1adet derisiz tavuk baget

1adet küp şeklinde doğranmış kabak

HAZIRLANIŞI:

Bütün malzemeleri birlikte pişirin. Yalnızca maydanozu ayırın ve piştikten sonra ilave edin.