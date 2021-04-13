Yemek Domatesli şehriye çorbası tarifi

Domatesli şehriye çorbası tarifi

Yemek

Domatesli şehriye çorbası tarifi

Çorbalar özellikle iftar sofralarının veageçilmezidir. Türkmutfağında çeşit çeşit çorba türleri vardır. Bunlardan en pratik ve lezzetli olanı domatesli şehriye çorbasıdır. Domateslişehriye çorbası tarifi nedir, Domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır diye soranlara işte cevabımız...

13 Nisan 2021, Salı 12:28 Son Güncelleme:
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Akşam yemeğinin olmazsa olmazlarının başında çorbalar gelmektedir. İçerisinde kullanılan malzemelere göre farklı isimlerle anılan birçok çeşit çorba vardır. En pratik ve leziz çorbaların başında şehriye çorbası tarifi gelmektedir. Domates, şehriye, sıvı yağ, domates salçası ve tereyağı gibi malzemelerle yapılan şehriye çorbası tarifi çok az vaktinizi alacak. Nefis kokusuyla domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır? İşte domatesli şehriye çorbası tarifi…

MALZEMELER: 

 Rendelenmiş domates 

 Kırılarak şehriye haline getirilmiş kepekli spagetti 

 İnce kıyım maydanoz l 1adet derisiz tavuk baget 

 1adet küp şeklinde doğranmış kabak 

 HAZIRLANIŞI:

 Bütün malzemeleri birlikte pişirin. Yalnızca maydanozu ayırın ve piştikten sonra ilave edin.

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