Az malzemeyle hem pratik hem de lezzetli çorba yapmak isteyenler için domatesli şehriye çorbası tarifi oldukça iyi bir alternatif. Çorba sevenler "domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. Domatesli şehriye çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

DOMATESLİ ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Domatesli şehriye çorbası malzemeler

3 adet domates

Yarım su bardağı arpa şehriye

4 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Domatesli şehriye çorbası yapılışı

Domatesleri rendeleyin. Tereyağını tencerede eritin. Rendelenmiş domatesleri yağda kavurmaya başlayın. Üzerine salçayı ekleyip iyice karıştırın. Şehriyeleri de ilave edip hepsini kavurun. Sıcak suyu tencereye ekleyin. Şehriyeler kabarana kadar pişirip ocaktan alın.



