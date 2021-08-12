Yemek Domatesli şehriye çorbası tarifi ve yapılışı: Domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır?
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Domatesli şehriye çorbası tarifi ve yapılışı: Domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır?

Yemek

Domatesli şehriye çorbası tarifi ve yapılışı: Domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır?

Her yemeğin yanına yakışan domatesli şehriye çorbası tarifi, diğer çorba tariflerine göre çok daha kolay yapılır. Peki, domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır? Hem pratik hem de çok lezzetli olan domatesli şehriye çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

12 Ağustos 2021, Perşembe 13:35 Son Güncelleme:
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Az malzemeyle hem pratik hem de lezzetli çorba yapmak isteyenler için domatesli şehriye çorbası tarifi oldukça iyi bir alternatif. Çorba sevenler "domatesli şehriye çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. Domatesli şehriye çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

DOMATESLİ ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Domatesli şehriye çorbası malzemeler

  • 3 adet domates
  • Yarım su bardağı arpa şehriye
  • 4 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz

Domatesli şehriye çorbası yapılışı

Domatesleri rendeleyin. Tereyağını tencerede eritin. Rendelenmiş domatesleri yağda kavurmaya başlayın. Üzerine salçayı ekleyip iyice karıştırın. Şehriyeleri de ilave edip hepsini kavurun. Sıcak suyu tencereye ekleyin. Şehriyeler kabarana kadar pişirip ocaktan alın.

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