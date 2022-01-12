İsterseniz günün her saati yiyebileceğiniz isterseniz de kahvaltı sofralarınızı lezzetlendireceğiniz domatesli yumurta tarifi, hem pratik hem de nefis bir lezzet. Peki, domatesli yumurta nasıl yapılır? Kolay domatesli yumurta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

DOMATESLİ YUMURTA TARİFİ

Domatesli yumurta malzemeler

1 büyük domates

1 -2 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz karabiber kekik arzuya göre pul biber

Domateslerin üzerine serpmelik rende kaşar

DOMATESLİ YUMURTA YAPILIŞI

Teflon tavaya tereyağı alıp eritin.

Domatesleri dilim dilim kesip tavaya alın.

Üzerine rendelenen sarımsaklardan serpin.

Domatesin alt tarafı kızarınca her domatesi çevirin ve üzerine baharatlardan serpiştirin.

Daha sonra ortasına yumurta ya da yumurtaları kırın. Domateslerin üzerine çok az kaşar rendesi serpip kaşar eriyene kadar bekleyin.



