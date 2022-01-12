Domatesli yumurta nasıl yapılır? Domatesli yumurta tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Bildiğiniz bütün kahvaltı tariflerini unutturacak domatesli yumurta tarifi, tadına hayran kalacağınız enfes bir bir lezzet. Peki, domatesli yumurta nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız domatesli yumurta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
12 Ocak 2022, Çarşamba 15:49 Son Güncelleme:
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İsterseniz günün her saati yiyebileceğiniz isterseniz de kahvaltı sofralarınızı lezzetlendireceğiniz domatesli yumurta tarifi, hem pratik hem de nefis bir lezzet. Peki, domatesli yumurta nasıl yapılır? Kolay domatesli yumurta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
DOMATESLİ YUMURTA TARİFİ
Domatesli yumurta malzemeler
- 1 büyük domates
- 1 -2 adet yumurta
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz karabiber kekik arzuya göre pul biber
- Domateslerin üzerine serpmelik rende kaşar
- Teflon tavaya tereyağı alıp eritin.
- Domatesleri dilim dilim kesip tavaya alın.
- Üzerine rendelenen sarımsaklardan serpin.
- Domatesin alt tarafı kızarınca her domatesi çevirin ve üzerine baharatlardan serpiştirin.
- Daha sonra ortasına yumurta ya da yumurtaları kırın. Domateslerin üzerine çok az kaşar rendesi serpip kaşar eriyene kadar bekleyin.