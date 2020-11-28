Alternatif kahvaltı: Domatesli yumurta tarifi

Tadını çok seveceğiniz domatesli yumurta tarifi, kahvaltı için iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için domatesli yumurta tarifi arıyor ya da domatesli yumurta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Domatesli yumurta yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.

Domatesli yumurta tarifi

Domatesli yumurta malzemeleri

2 adet domates

1 adet taze soğan

2 yumurta

5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 tutam şeker

1 tutam tuz

Domatesli yumurta yapılışı

Domatesleri küp küp dilimleyip taze soğanları julyen şekilde kesin. Yumurtaları bir kaseye kırıp iyice karıştırın. Bir tavaya 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağını dökün ve yumurta katılaşana kadar pişirin. Pişen yumurtayı bir tabağa alın ve tavaya 3 yemek kaşığı yağ ekleyip domatesleri tavaya alın. Üzerine şekeri ve tuzu serpin. Domatesler yumuşayana kadar pişirin. Yumurtaları tavaya ilave edin ve bütün malzemeler karışana kadar karıştırın. Üzerine taze soğanları ekleyip servis edin.



